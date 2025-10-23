Το αφιέρωμα του ΠΑΟΚ στη φινετσάτη και κοσμοπολίτικη Λιλ

Στο γαλλικό βορρά δοκιμάζεται σήμερα (23/10 22:00) ο ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να κάνουν ένα εκτενές αφιέρωμα στη φινετσάτη και κοσμοπολίτικη Λιλ.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Μια παραδοσιακή δύναμη του γαλλικού ποδοσφαίρου, που τερμάτισε στην πέμπτη θέση την περασμένη σεζόν, την Λιλ (Lille Olympique Sporting Club), αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Φιλοξενείται στο επιβλητικό «Pierre Mauroy» την Πέμπτη 23.10 στις 22:00.

Την τροπαιοθήκη της Λιλ κοσμούν πέντε πρωταθλήματα Γαλλίας (1946, 1954, 2011, 2021), έξι Κύπελλα (1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011) κι ένα Super Cup Γαλλίας (2021).

Στο περασμένο πρωτάθλημα τερμάτισε στην πέμπτη θέση και στην ισοβαθμία με τη Νις, υστέρησε στη διαφορά τερμάτων, εξ ου και αγωνίζεται στην League Phase του φετινού Europa League.

Στο Champions League της περασμένης σεζόν ήταν η έκπληξη της League Phase , καθώς τερμάτισε έβδομη, με μόλις δύο ήττες (από την Σπόρτινγκ και τη Λίβερπουλ).

Ιδρύθηκε το 1944μετά την ένωση δύο τοπικών ομάδων, της Ολιμπίκ Λιλουά και της Φιβ, οι οποίες ιδρύθηκαν το 1901 και 1902, αντίστοιχα. Τα χρώματα της ομάδας είναι το μπλε και το κόκκινο.

Ως η χρυσή της εποχή θεωρείται από το 1940 έως το 1955, καθώς αμέσως μετά την ίδρυσή της γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία. Με προπονητή τον Georges Heylens και παίκτες-θρύλους όπως ο Jean Baratte και ο Marcel Adamczyk , κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γαλλίας (1946, 1954) και πέντε Κύπελλα (1946, 1947, 1948, 1953, 1955) μέσα μια δεκαετία.

Από τη δεκαετία του ‘60 και μετά ταλανίστηκε από οικονομικά προβλήματα, υποβιβασμούς και αβεβαιότητα. Επανήλθε σταδιακά με διοικητική σταθερότητα και ανάπτυξη στις ακαδημίες της.

Από το 1997 έως και το 2000 αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας (Λιγκ 2), ωστόσο το 2000 προβιβάστηκε στη Λιγκ 1, καταφέρνοντας τόσο το 2002, το 2005 και το 2006 να αγωνιστεί στο Champions League .

To 2004 κατέκτησε το Κύπελλο Ιντερτότο, τη σεζόν 2004-05 ήταν δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Στις 2 Νοεμβρίου 2005 απέκλεισε από το Champions League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την επόμενη χρονιά κέρδισε 2-0 τη Μίλαν.

Τη σεζόν 2010-11, υπό τον προπονητή Rudi Garcia και με αστέρες όπως ο Eden Hazard, ο Gervinho και ο Moussa Sow, η Λιλ κατέκτησε νταμπλ.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2020-21, ο Christophe Galtier οδήγησε ξανά τη Λιλ στην κορυφή της Ligue 1, κόντρα στα «μεγαθήρια» Παρί Σεν Ζερμέν και Λυών. Η Λιλ ξεκίνησε δυνατά και παρέμεινε σχεδόν όλη τη σεζόν αήττητη εκτός έδρας.

Στην τελική ευθεία, άντεξε την πίεση της Παρί και εξασφάλισε τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική (23 Μαΐου 2021), νικώντας τη Ανζέ (Angers) 2–1 εκτός έδρας. Πήρε το πρωτάθλημα με 83 βαθμούς, έναντι 82 της Παρί.

Stadium Pierre Mauroy

Το πέντε αστέρων Stadium Pierre Mauroy είναι ένα εντυπωσιακό στάδιο πολλαπλών χρήσεων με αναδιπλούμενη οροφή στην πόλη Βιλνέβ ντ’ Άσκ της βόρειας Γαλλίας, κοντά στη Λιλ. Με χωρητικότητα 50.186 θέσεων, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο αθλητικό στάδιο στη Γαλλία και έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας Λιλ.

Αρχικά ονομαζόταν Grand Stade Lille Métropole και μετονομάστηκε στις 21 Ιουνίου 2013, μετά τον θάνατο του πρώην δημάρχου της Λιλ (επί 28 χρόνια) και πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας Pierre Mauroy.

Το συνολικό κόστος του έργου ήταν 618 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 282 εκατομμυρίων ευρώ για το στάδιο, 42 εκατομμυρίων ευρώ για πρόσθετη ανάπτυξη όπως θέσεις πάρκινγκ, ξενοδοχεία και εστιατόρια, και 96 εκατομμυρίων ευρώ για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα σεισμικά πρότυπα.

Το κόστος του έργου προκάλεσε σημαντική διαμάχη, ενώ υπήρξαν ουκ ολίγες προσφυγές εναντίον της κατασκευής του.

Η ανέγερση ενός νέου γηπέδου στη Λιλ αποφασίστηκε έπειτα από την αποτυχία της ανακατασκευής του παλαιούStade Grimonprez-Jooris, το ύψος του οποίου θα ξεπερνούσε το επιτρεπτό όριο, λόγω γειτνίασης με το φρούριο της Λιλ.

Το διώροφο Pierre Mauroy έχει ύψος 31μ., συνολική χωρητικότητα 50.186 θέσεων, συμπεριλαμβανομένων 4.965 θέσεων επισήμων, 1.842 καθισμάτων πολυτελείας σε σουίτες, 448 VIP και 326 δημοσιογραφικών θέσεων.

Διαθέτει πτυσσόμενη οροφή που ανοίγει και κλείνει μέσα σε 15 λεπτά.

Είναι εξοπλισμένο με δύο αιολικούς μύλους και μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την παραγωγή ενέργειας.

Μέσα σε τρεις ώρες ένα μέρος του γηπέδου μετατρέπεται σε γήπεδο μπάσκετ χωρητικότητας 27.000 θέσεων. Το κομμάτι αυτό ανύψωνεται υδραυλικά και δημιουργεί ένα χαμηλότερο επίπεδο με καθίσματα. Η χωρητικότητά του μπορεί να μεταβληθεί, ώστε εκτός από αγώνες μπάσκετ να φιλοξενήσει αγώνες χάντμπολ, τένις, παραστάσεις κ.ά.

Το στάδιο είναι πλήρως προσβάσιμο από σταθμούς του μετρό και δρόμους και περιλαμβάνει 7.000 θέσεις στάθμευσης.

Tο ρεκόρ προσέλευσης είναι 49.712 θεατές, οι οποίοι παρακολούθησαν τη νίκη της Λιλ με 5–1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν το 2019.

Στις 17.11.2012 η Εθνική Γαλλίας αντιμετώπισε την Αργεντινή στην πρώτη αναμέτρηση ράγκμπι επί γαλλικού εδάφους με σκεπασμένη οροφή.

Η Λιλ έδωσε τον πρώτο της αγώνα στο νέο γήπεδό της στις 17 Αυγούστου 2012 με αντίπαλο την Νανσί.

Όταν έγιναν τα εγκαίνια, ήταν το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο στη Γαλλία, μετά το Stade de France και το Velodrome . Πλέον είναι το τέταρτο μεγαλύτερο.

Το γήπεδο ανήκει στον όμιλοEiffage μέχρι το 2043, οπότε η μητροπολιτική περιοχή της Λιλ θα γίνει ιδιοκτήτης του γηπέδου.

Φιλοξένησε αγώνες του EURO 2016, το Eurobasket 2015, αγώνες μπάσκετ και χάντμπολ της Ολυμπιάδας 2024, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι 2023 και τα Davis Cup (2014, 2017, 2018).

Η φινετσάτη και κοσμοπολίτικη Λιλ

Κοσμοπολίτικη και καλλιτεχνική πόλη, με αύρα πολιτισμού και γοητεία Δυτικής Ευρώπης, η Λιλ συνδυάζει ομορφιά κι αρχοντιά, προσφέρει τέχνη και ιστορία, αλλά και εκλεκτά κρασιά μαζί με γαστρονομική απόλαυση. Απέχει μία ώρα από το Παρίσι, μισή από τις Βρυξέλλες, μιάμιση ώρα από το Λονδίνο. Ανέκαθεν στρατηγικό σημείο της Ευρώπης εξ ου και κατά την περίοδο του Μεσαίωνα και της Γαλλικής Επανάστασης έγινε γνωστή ως η πόλη της Γαλλίας που πολιορκήθηκε τις περισσότερες φορές.