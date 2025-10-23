Οριστικό: Δεν ξεκινάει στις 17:30 το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, ανοιχτό για τις 22:00

Στον "αέρα" παραμένει το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, οριστικό πλέον ότι δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 αλλά είναι ανοιχτό να μετατεθεί για τις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα για τη σύσκεψη στην UEFA με θέμα την πιθανή αναβολή του αγώνα των Πρασίνων με την Φέγενορντ, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται στο Ρότερνταμ την ώρα του αγώνα, με την πόλη να μπαίνει σε πορτοκαλί συναγερμό.

Η απόφαση που τελικά ελήφθη είναι ότι οριστικά δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην προγραμματισμένη ώρα το παιχνίδι, ήτοι στις 17:30 Ελλάδας και μένει να δούμε αν η αναβολή θα είναι οριστική.

Οι ολλανδικές αρχές έστειλαν αναφορά ότι ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδας και άπαντες βρίσκονται πλέον εν αναμονή της τελικής απόφασης.

Σε περίπτωση που έχουμε τελικά οριστική αναβολή, η αναμέτρηση θα επαναπρογραμματιστεί σε νεότερη ημερομηνία -και όχι αύριο- και η πιθανότερη είναι η 18η Δεκεμβρίου, όταν και θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική του Conference League.

