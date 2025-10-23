Η Λιλ που «λύγισε» την αυτοκρατορία της Παρί Σεν Ζερμέν στον... δρόμο του ΠΑΟΚ

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετράει επτά πρωταθλήματα τα οκτώ τελευταία χρόνια, με τη Λιλ, στην οποία αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ σήμερα (23/10), να είναι η μοναδική που την κοίταξε στα «μάτια».

Ο Δικέφαλος μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες στα ντέρμπι της Super League, πήρε ψυχολογία, με την οποία ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου αντιμετωπίζει την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό σήμερα (23/10 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο γαλλικό -και όχι μόνο- «στερέωμα», όντας η μοναδική που έχει «σπάσει» την κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν τα οκτώ τελευταία χρόνια.

Ένα πρωτάθλημα «δήλωση» από τους Λιλουά, οι οποίοι βρίσκονταν τις μισές αγωνιστικές στην κορυφή (19/38), με την Παρί των Εμπαπέ, Νεϊμάρ κλπ να αρκείται στο Κύπελλο, με το Σούπερ Καπ να καταλήγει όμως στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ, σε μία ιστορική σεζόν για τη Λιλ.

Μία Λιλ που τη σεζόν 2020/21, στην οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια μετά από δέκα χρόνια, είχε στο ρόστερ της τον Ορέστη Καρνέζη, αλλά και τους «γνώριμους» στην Ελλάδα, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρενάτο Σάντσες, με τον μοναδικό που παραμένει στο ρόστερ της από τότε, να είναι ο σημερινός αρχηγός της, Μπεντζαμίν Αντρέ.

Αυτοί ήταν και οι πιο πρόσφατοι τίτλοι της ομάδας του γαλλικού βορρά, η οποία μετράει πέντε πρωταθλήματα, έξι κύπελλα, αλλά και ένα Κύπελλο Ιντερτότο το 2004.

