De Telegraaf: «Αναβλήθηκε το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός»

Για οριστική αναβολή του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της κακοκαιρίας στο Ρότερνταμ κάνουν λόγο στην Ολλανδία. Στις 18 Δεκεμβρίου η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής...

Το SDNA σας ενημέρωσε νωρίτερα για τη σύσκεψη στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία ώστε να αναβληθεί ο αποψινός αγώνας των Πρασίνων με την Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία στο Ρότερνταμ και, όπως αναφέρεται, στις 17:00 τοπική η πόλη μπαίνει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, το οποίο σημαίνει πως για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.

Σύμφωνα με τους Ολλανδούς πάντως, μεταξύ άλλων και την "De Telegraaf", η απόφαση αναβολής του αγώνα είναι οριστική, έπειτα από συνεννόηση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας με τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους δύο συλλόγους.

Ο αγώνας θα επαναπρογραμματιστεί σε νεότερη ημερομηνία και η πιθανότερη είναι η 18η Δεκεμβρίου, όταν και θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική του Conference League.