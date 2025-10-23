Η «As» υποκλίνεται στον Καρέτσα πριν από τη «μάχη» με τη Μπέτις

Η ισπανική εφημερίδα «As» αποθέωσε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης της Γκενκ με τη Μπέτις (23/10, 19:45), πλέκοντας το εγκώμιο του 17χρονου διεθνούς επιθετικού.

Στο εκτενές δημοσίευμά της, η «As» αναφέρεται στα εντυπωσιακά επιτεύγματα του Καρέτσα, ο οποίος έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Ο νεαρός άσος, που γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Γκενκ, ξεχωρίζει τόσο στο βελγικό πρωτάθλημα όσο και με το εθνόσημο στο στήθος, έχοντας γίνει ο πιο νεαρός σκόρερ στην ιστορία του Nations League.

Παράλληλα, το CIES Football Observatory, σε συνεργασία με τη FIFA, έχει συμπεριλάβει τον Καρέτσα σε πολλές από τις λίστες των πιο ελπιδοφόρων ταλέντων της Ευρώπης από την περσινή σεζόν.

Η «As» δεν παραλείπει να συγκρίνει την πορεία του νεαρού Έλληνα με αυτήν του Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, σημειώνοντας πως ο Καρέτσας κατέρριψε ρεκόρ που κατείχε το «παιδί-θαύμα» των «μπλαουγκράνα».