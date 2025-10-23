Κοσίδης: Πρώτος Έλληνας σκόρερ μαζί με τον Παυλίδη – Γκολ ανά 99' (vid) 

Ο Μιχάλης Κοσίδης, πρώην φορ της ΑΕΚ, κάνει θραύση στη Ζαγκλέμπιε έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς Έλληνες φορ της σεζόν! Με 5 γκολ και 1 ασίστ σε μόλις 11 συμμετοχές, ο Κοσίδης σκοράρει κάθε 99 λεπτά και φιγουράρει στην κορυφή των Ελλήνων σκόρερ μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο νεαρός φορ έχει ήδη «πληγώσει» αντιπάλους όπως η Κορόνα Κίελτσε και η Λέγκια Γκντανσκ, ενώ πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σερί με τρία διαδοχικά ματς όπου σκόραρε κόντρα σε Πιαστ, Λεχ Πόζναν και Μότορ Λούμπλιν!



Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, καθώς μεγάλες πολωνικές ομάδες παρακολουθούν στενά την πορεία του, βλέποντας σε αυτόν έναν φορ με προοπτική, εκτελεστική δεινότητα και ένστικτο περιοχής.

Την περασμένη σεζόν είχε ήδη δείξει τις ικανότητές του με τη φανέλα της Πούζσα Νιεπολόμιτσε, όπου σε 30 συμμετοχές σημείωσε 8 γκολ, και φέτος δείχνει έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του.



Δείτε το γκολ του Κοσίδη στη νίκη της Ζαγκλέμπιε επί της Λεχ Πόζναν (3'01'').