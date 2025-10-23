Στο Μουσείο του Ολυμπιακού ο Γκαλέτι (pics)

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι βρέθηκε στον Πειραιά και επισκέφτηκε το μουσείο του Ολυμπιακού.

Τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό έχει γράψει ο Λουτσιάνο Γκαλέτι και αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες των «ερυθρόλευκων».

Ο Αργεντινός παλαίμαχος άσος επισκέφτηκε το μουσείο του Ολυμπιακού και είχε την ευκαιρία να θυμηθεί κάποιες από τις ένδοξες στιγμές που έζησε στον σύλλογο.

«Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος!», αναφέρει η ανάρτηση της ΠΑΕ.