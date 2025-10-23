Ρεκόρ τερμάτων στην 3η αγωνιστική του Champions League

Γκολ με το... τσουβάλι την 3η αγωνιστική του Champions League κι ένα νέο ρεκόρ είναι πλέον γεγονός.

«Γέμισαν» τα δίχτυα με γκολ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ σε 18 αναμετρήσεις, που αποτελούν ρεκόρ για τη νέα μορφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως σχετικά ανακοίνωσε η UEFA.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στα τρία από τα 18 συνολικά παιχνίδια του δημιούργησαν το νέο ρεκόρ. Τα 71 γκολ είναι το νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 67 που είχαν σημειωθεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στους εννέα αγώνες της Τρίτης σημειώθηκαν συνολικά 43 γκολ ενώ στα χθεσινά ματς 28 τέρματα.