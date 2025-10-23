Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο γυναικών: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από προπονητή στην Ιαπωνία

Δύο παίκτριες κατήγγειλαν τον προπονητή τους για σεξουαλική παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά, με την υπόθεση να πηγαίνει στα δικαστήρια.

Ένα νέο σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης ταλανίζει το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ιαπωνία, παίρνοντας διεθνείς διαστάσεις. Δύο Βραζιλιάνες ποδοσφαιρίστριες της Ντιόσα Ιζούμο, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ιαπωνίας, κατήγγειλαν δημόσια τον προπονητή τους Γιότζι Σακάι, για σεξουαλική παρενόχληση και προσβλητική συμπεριφορά. Παράλληλα, κατήγγειλαν και την αδιαφορία των θεσμών.

Οι Λάουρα Σπενατζάτο και Τάις Φερέρ βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν τις απαράδεκτες συμπεριφορές που υπέστησαν από τον Σακάι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούσε ο Ιάπωνας τεχνικός περιείχαν αναφορές σε γεννητικά όργανα και ήταν άκρως υποτιμητικές και χυδαίες, κάτι που έκανε τις παίκτριες να αισθάνονται ταπεινωμένες. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι ίδιες από την ομάδα το 2024.

Ο Σακάι αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως οι φράσεις αυτές ήταν «παρερμηνευμένες» και ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για πορτογαλικές λέξεις-σλανγκ, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να εκφράσει απογοήτευση ή θυμό.

Η Ιαπωνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να μην επιβάλει στο σωματείο κάποια πειθαρχική ποινή λόγω «ανεπαρκών αποδείξεων», ωστόσο η Γυναικεία Λίγκα πραγματοποίησε δική της έρευνα και κατέληξε πως ο Σακάι προέβη σε «εξαιρετικά κακόβουλα, απαράδεκτα και προσβλητικά σχόλια».

Η απόφαση της Ομοσπονδίας ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Τύπο και οργανώσεις για τα δικαιώματα των αθλητριών να μιλούν για συγκάλυψη και έλλειψη σοβαρής εφαρμογής της πολιτικής «safe sport» που ισχύει στη χώρα.

Οι παίκτριες προχώρησαν πλέον σε μήνυση εναντίον του προπονητή, αλλά και της ομάδας, ζητώντας αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, ενώ ο Σακάι απάντησε με ανταγωγή, υποστηρίζοντας ότι συκοφαντήθηκε.

Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Ιαπωνία κι έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς οι αθλητικοί οργανισμοί χειρίζονται περιστατικά κακομεταχείρισης απέναντι σε γυναίκες στον αθλητισμό.

