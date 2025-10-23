Τι θα κάνουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη; (poll)

Ώρα Ευρώπης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και η κάλπη του SDNA έχει ανοίξει!

Ο Παναθηναϊκός ανοίγει τον χορό των σημερινών αναμετρήσεων -μετά την αλλαγή ώρας του αγώνα με την Φέγενορντ- στο Ρότερνταμ για την 3η αγωνιστική του Europa League, στο πιθανώς τελευταίο παιχνίδι του Χρήστου Κόντη στον πάγκο, θέλοντας να ρεφάρει για τους χαμένους βαθμούς απέναντι στην Γκο Αχέντ Ιγκλς.

Πολύ δύσκολη αποστολή και για τον ΠΑΟΚ ο οποίος δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, πηγαίνοντας με... φόρα από τις δύο σερί νίκες του στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Πιο εύκολο το έργο της ΑΕΚ που ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα της στο ντέρμπι των Δικεφάλων και το τρίποντο είναι εκ των ων ουκ άνευ φιλοξενώντας την Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική του Conference League, έπειτα το "χαστούκι" της πρεμιέρας στο Τσέλιε.

Θα καταφέρουν οι τρεις εκπρόσωπο της Ελλάδας να πάρουν τα αποτελέσματα αποτελέσματα που θέλουν; Ο λόγος σε εσάς!

