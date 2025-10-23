Μοναδική ατμόσφαιρα: Φόρεσε ωτοασπίδες στο γήπεδο της Γαλατασαράι ο προπονητής της Μπόντο/Γκλιμτ!

Την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της Γαλατασαράι βίωσε χθες (22/10) και η Μπόντο/Γκλιμτ, με τον προπονητή της να αναγκάζεται να φορέσει... ωτοασπίδες!

Η νορβηγική ομάδα γνώρισε την ήττα με 3-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League, με την αποστολή της να χαρακτηρίζεται διπλά δύσκολη, τόσο λόγω του πολυδιάστατου ρόστερ της «τσιμ μπομ», όσο και εξαιτίας της μοναδικής ατμόσφαιρας στο «RAMS Park».

Οι οπαδοί της Γαλατασαράι είναι γνωστοί για τον τρόπο που καταφέρνουν να... λυγίζουν τους αντιπάλους τους, χάρη στις βοές και τον διαρκή θόρυβο που δημιουργούν καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, ιδιαίτερα σε εκείνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, η κατάσταση στον χθεσινό αγώνα ήταν ανυπόφορη για τον προπονητή της Μπόντο/Γκλιμτ, Κίετιλ Κνούτσεν, ο οποίος χρειάστηκε να... επιστρατεύσει ωτοασπίδες προκειμένου να μείνει προσηλωμένος στην αναμέτρηση.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: