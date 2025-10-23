Από τον καύσωνα της Κρήτης στον παγετό του Ακουρέιρι - Κυπελλούχα από... ατσάλι τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

Κυπελλούχα από.... ατσάλι τα «αετόπουλα» της Κ19, που κερδίζουν παντός καιρού - Από τον καύσωνα της Κρήτης ως τον παγετό του Ακουρέιρι

Όταν τα πάντα στραβώνουν, η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη δεν υπολογίζει καιρικές συνθήκες. Είτε πρόκειται για καύσωνα συνδυασμένο με σκόνη (Ηράκλειο), είτε για έντονη βροχόπτωση (Σουρωτή), είτε ακόμα και σε πιο ακραίες καταστάσεις, τη χθεσινή (22/10) χιονοθύελλα του Ακουρέιρι.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή τον Ολυμπιακό στο «παραδοσιακό» ντέρμπι της Super League K19, με τον καιρό να μην έχει... κέφια και τους ουρανούς να «ανοίγουν». Καταρρακτώδης βροχή, αντίξοες συνθήκες αλλά ο Δικέφαλος δήλωσε «παρών».

Με γκολ του Πολιτάκη και με μία «ψυχωμένη» εμφάνιση, οι παίκτες του Πέτρου Τσιαπακίδη κέρδισαν τον Ολυμπιακό (1-0), κάνοντας -τότε- σημαντικό βήμα για το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που «χάθηκε» εν τέλει με την απίστευτη γκέλα κόντρα στην Καλλιθέα, με τον ΠΑΟΚ να μένει «όρθιος» και εκεί.

Τα «αετόπουλα» ταξίδεψαν στο Ηράκλειο στις 24 Μαϊου να αντιμετωπίσουν στον τελικό Κυπέλλου Κ19 τον ίδιο αντίπαλο, με στόχο μία ακόμα νίκη, η οποία όμως αυτή τη φορά θα έδινε... κούπα. Ένας τελικός που διεξήχθη σε «λάθος» ώρα (17:00) με τη θερμοκρασία να είναι στα... ύψη και την αφρικανική σκόνη να έχει «σκεπάσει» την πόλη της Κρήτης.

Ούτε εκεί όμως σταμάτησε ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιντσόλης με μία απίστευτη απόκρουση στο 118΄ έδωσε το... έναυσμα και ο Κοσίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έχρισε Κυπελλούχους τους «ασπρόμαυρους». Κυπελλούχους, θριαμβευτές και με ένα... εισιτήριο στο χέρι. Ένα εισιτήριο που έγραφε «επιστροφή στο Youth League».

Η επιστροφή στα... αστέρια δεν ήρθε και με τον πιο... ρόδινο τρόπο για τους Θεσσαλονικείς. Η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο του ΠΑΟΚ την «άγνωστη» Ακουρέιρι. Μία κωμόπολη 18.000 κατοίκων στη Βόρεια Ισλανδία, ένα... βήμα από τον Αρκτικό Κύκλο.

Τα «στραβά» συνεχίστηκαν με την ίωση που... χτύπησε τον Πέτρο Τσιαπακίδη λίγες ώρες πριν την αναχώρηση για Ισλανδία, με τον προπονητή των Κυπελλούχων να παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Ένα ταξίδι «Οδύσσεια» με συνεχόμενες ανταποκρίσεις και πάνω από 12 ώρες διάρκεια, με τα «αετόπουλα» να φτάνουν στο Ακουρέιρι αργά το βράδυ της Τρίτης (21/10).

Η Τετάρτη (22/10) το πρωί βρήκε την κωμόπολη της Ισλανδίας «σκεπασμένη» από 30 πόντους χιόνι, το οποίο... έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές και το παιχνίδι αναγκαστικά να «μεταφέρεται» σε κλειστό γήπεδο -κάτι σύνηθες για τους Ισλανδούς-, με τη θερμοκρασία να μην περνάει το μηδέν σε όλη τη διάρκειας της μέρας.

Νέο γήπεδο, νέα ώρα (δύο ώρες καθυστέρηση) και νέες συνθήκες για τους παίκτες του Τσιαπακίδη. Πρόβλημα; Κανένα για την «ατσάλινη» Κ19. Μία νίκη στο... ρελαντί, δύο γκολ του Τουρσουνίδη και... έφυγαν για αεροδρόμιο με την πρόκριση να έχει ουσιαστικά κριθεί και τον επαναληπτικό της 5ης Νοεμβρίου να είναι διαδικαστικό χαρακτήρα.

Μία ομάδα που είναι φτιαγμένη για τα... δύσκολα, κάτι που έδειξε και κόντρα στην Ακουρέιρι και κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και κόντρα στην ΑΕΚ, φέρνοντας... τούμπα το παιχνίδι από 3-0 σε 3-3 σε μία ισοπαλία... σαν νίκη. Επόμενη στάση; Πιθανότατα η Βαρσοβία, με τη Λέγκια να «καταπίνει» τη Φιορεντίνα (4-1). Οι αγώνες του 3ου γύρου θα διεξαχθούν στις 26 Νοεμβρίου (εντός) και 10 Δεκεμβρίου (εκτός), με εισιτήριο αυτή τη φορά για τους «32» του Youth League.