Μπαρτσελόνα: Σκέψεις για αποχώρηση Τερ Στέγκεν τον Ιανουάριο

Δεδομένου πως έχει χάσει την θέση του κάτω από τα δοκάρια, Μπαρτσελόνα και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν δεν αποκλείεται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους την χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

«Σύννεφα» φαίνεται πως έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Γερμανό τερματοφύλακα να δείχνει πως δεν μπορεί να ξανακερδίσει την θέση του κάτω από την εστία της Μπαρτσελόνα.

Παρότι, υπήρξε βασικός πυλώνας των «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια, ο τραυματισμός που υπέστη την περασμένη σεζόν στη μέση, τον άφησε πίσω στην ιεραρχία συγκριτικά με τους Τζοάν Γκαρσία και Βόιτσεχ Στσένσνι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει την δυσφορία του Τερ Στέγκεν, ο οποίος σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα έπειτα από 11 χρόνια, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ!

Όπως υποστηρίζει το εν λόγω ρεπορτάζ, η ισπανική ομάδα δεν δείχνει αρνητική στο συγκεκριμένο σενάριο, ενώ εξετάζεται και η προοπτική ενός δανεισμού, προκειμένου ο Γερμανός να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ του καλοκαιριού.