Στόιτσα: «Αν ο Μαρίν παίζει καλά στην ΑΕΚ, θα καλείται στην εθνική – Ο Μιρτσέα εκτιμά τους παίκτες με χαρακτήρα»

Η απόδοση του Ραζβάν Μαρίν στην ΑΕΚ θα κρίνει αν θα παίζει στην εθνική Ρουμανίας, σύμφωνα με τον Μιχάι Στόιτσα.

Μεγάλο βάρος δίνουν στη Ρουμανία στην κόντρα που προέκυψε στην εθνική ομάδα, ανάμεσα στον Ραβζάν Μαρίν και τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στην πρόσφατη διακοπή. Ο μέσος της ΑΕΚ δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο παιχνίδια, με Νέα Ζηλανδία και Αυστρία, και η δικαιολογία του Ομοσπονδιακού τεχνικού ήταν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού. Αν και οι εξετάσεις του Μαρίν βγήκαν καθαρές, πάλι δεν έπαιξε με την Αυστρία και σε δηλώσεις του οι δυο άνδρες κράτησαν την κόντρα σε χαμηλούς τόνους, προτάσσοντας την αγάπη τους για την εθνική ομάδα.

Ο Μιχάι Στόιτσα, γενικός διευθυντής της Στεάουα, σχολίασε στη Fanatik τα όσα έγιναν και εκτίμησε πως ο Μαρίν θα κληθεί εκ νέου στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρουμανίας, καθώς στις δηλώσεις του έδειξε χαρακτήρα, κάτι που εκτιμά ο Λουτσέσκου.

Αναλυτικά:

«Μου άρεσε η απάντηση του Ραζβάν Μαρίν και νομίζω ότι και ο Μίρτσεα Λουτσέσκου την εκτιμά. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε για την απάντηση του Μαρίν, αλλά ξέρω ότι ο Μίρτσεα Λουτσέσκου εκτιμά τους ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, και ο Μαρίν δεν ήταν άτακτος, ούτε θα μπορούσε να είναι, επειδή έχει μόρφωση.

Γνώρισα και τους δύο γονείς, όχι μόνο τον Πέτρε, με τον οποίο συνεργάστηκα τόσα χρόνια, αλλά και τη Ραλούκα. Το παιδί είναι πολύ καλοαναθρεμμένο, αλλά έχει προσωπικότητα. Απάντησε με αξιοπρεπή τρόπο. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα παίξει στην Ελλάδα. Είναι σε μια μεγάλη ομάδα, ο Μίρτσεα Λουτσέσκου είναι κοντά στο πρωτάθλημα, επειδή ο Ραζβάν (ο γιος του) προπονεί εκεί.

Αν ο Ραζβάν Μαρίν παίξει καλά, θα συνεχίσει να καλείται. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου πάντα εκτιμούσε τους παίκτες με χαρακτήρα, ακόμα και τους προβληματικούς παίκτες».