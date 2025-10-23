Europa League: Ξεχωρίζουν οι «μάχες» σε Κωνσταντινούπολη, Νότιγχαμ και Βίγο

Μετά το international break, οι ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο Europa League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τις «μάχες» του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και ενδιαφέρον παιχνίδια σε Κωνσταντινούπολη, Νότιγχαμ και Βίγο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
- (19:45) Γκενκ – Μπέτις
- (19:45) Γκόου Aχέντ Ιγκλς – Άστον Βίλα
- (19:45) Λιόν – Βασιλεία
- (19:45) Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας
- (19:45) Μπραν – Ρέιντζερς
- (19:45) Σάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος
- (19:45) FCSB – Μπολόνια
- (19:45) Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
- (19:45) Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη
- (22:00) Γιουνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς
- (22:00) Θέλτα – Νις
- (22:00) Λιλ – ΠΑΟΚ
- (22:00) Μάλμε – Ντιναμό Ζάγκρεμπ
- (22:00) Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ
- (22:00) Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
- (22:00) Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν
- (22:00) Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς
- (22:00) Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη