Europa League: Ξεχωρίζουν οι «μάχες» σε Κωνσταντινούπολη, Νότιγχαμ και Βίγο

Με σημαντικές και αμφίρροπες αναμετρήσεις επιστρέφει η League Phase του Europa League στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Μετά το international break, οι ομάδες επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο Europa League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τις «μάχες» του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και ενδιαφέρον παιχνίδια σε Κωνσταντινούπολη, Νότιγχαμ και Βίγο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής: