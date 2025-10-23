Δούκας: «Έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού στις αρχές του 2027» (vid)

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και αναμένεται να είναι έτοιμο στις αρχές του 2027 όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Δείτε νέες εικόνες του Βοτανικού από drone...

«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος», τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο Prodexpo 2025, το κορυφαίο συνέδριο για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη,

Επιπλέον πρόσθεσε παράλληλα πως τα υπόλοιπα έργα «καλλωπισμού» της περιοχής που λαμβάνουν χώρα συγχρόνως θα είναι έτοιμα μέχρι την πάροδο του επόμενου έτους και επανέλαβε πως τόσο το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όσο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη με την Διπλή Ανάπλαση αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές του 2027.

«Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε», τόνισε ο κ.Δούκας, διαμηνύοντας ότι η όποια παρέμβαση κατεδάφισης του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, της ιστορικής έδρας των Πρασίνων, θα γίνει μόνο όταν το νέο γήπεδο παραδοθεί στον Παναθηναϊκό και είναι έτοιμο προς χρήση.

Δείτε νέες εικόνες από τον Βοτανικό που δείχνουν την πρόοδο των έργων: