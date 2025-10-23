Ομπαμεγιάνγκ ξέσπασε για τη διαιτησία: «Μας κατέστρεψαν, είναι σκάνδαλο!»

Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Σπόρτινγκ του Φώτη Ιωαννίδη (2-1) για το Champions League, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της διαιτησίας.

Ο Αφρικανός επιθετικός θεώρησε πως οι αποφάσεις του διαιτητή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, ιδιαίτερα μετά την αποβολή του Έμερσον στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο πολιτογραφημένος Ιταλός αμυντικός δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά, μία για χέρι στο 39’ και μία για «θέατρο» στο 45’, έπειτα από χρήση του VAR που ανέτρεψε αρχική απόφαση για πέναλτι υπέρ της Μαρσέιγ.

«Είναι περίπλοκο όταν σε δυσκολεύουν έτσι. Οι διαιτητές δεν ήταν στο ύψος της περίστασης. Η πρώτη κίτρινη στον Έμερσον ήταν σκανδαλώδης, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικά», δήλωσε ο Ομπαμεγιάνγκ στο Canal+.

Ο έμπειρος φορ συνέχισε με έντονο ύφος: «Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. Έπρεπε να αμυνθούμε βαθύτερα, εκείνοι πίεσαν και σκόραραν. Δεν μας επιτρέπεται να μιλάμε στους διαιτητές, μόνο ο αρχηγός. Είναι σκάνδαλο. Σε αγώνες τέτοιου επιπέδου δεν μπορείς να έχεις τέτοιες αποφάσεις. Μας τιμώρησαν άδικα, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα».

Η Μαρσέιγ, παρά την καλή της εμφάνιση στο πρώτο μέρος, γνώρισε την ήττα που δυσκολεύει την πορεία της στη φάση των ομίλων, ενώ η Σπόρτινγκ με πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη πήρε σπουδαίο τρίποντο.