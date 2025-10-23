Νούνο Εσπιρίτο Σάντο: «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα λείψει ο Μαυροπάνος»

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, που τραυματίστηκε τη Δευτέρα.

Αγωνία επικρατεί στη Γουέστ Χαμ, αλλά και την Εθνική ομάδα για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Στον αγώνα με τη Μπρέντφορντ, ο Έλληνας στόπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, καθώς τραυματίστηκε, με τον προπονητή της Γουέστ Χαμ να υπογραμμίζει ότι δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα επιστρέψει στη δράση ο διεθνής κεντρικός αμυντικός.

Μιλώντας για την κατάσταση του Μαυροπάνου, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο τόνισε: «Ο Ντίνος είναι τραυματίας. Βγήκε από το ματς και τώρα υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί ο τραυματισμός. Δεν ξέρω ακριβώς για πόσο καιρό θα απουσιάσει, αλλά σίγουρα δεν θα παίξει την Παρασκευή κόντρα στη Λιντς».