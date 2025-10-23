Αλόνσο: «Ο Μπέλιγχαμ είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες στον κόσμο»

O προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, αποθέωσε τον Τζουντ Μπέλιγχαμ μετά τη νίκη επί της Γιουβέντους, τονίζοντας ότι ο Άγγλος χαφ είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Γιουβέντους: «Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένας εξαιρετικά ανταγωνιστικός αγώνας. Ήταν δύσκολο να κερδίσουμε. Ξεκινήσαμε πολύ καλά το ματς και μετά το γκολ είχαμε και άλλες στιγμές για να σκοράρουμε περισσότερα.

Η Γιουβέντους έπαιζε με τουλάχιστον τρεις επιθετικούς στο τέλος, οπότε έκανα τις αλλαγές μου λαμβάνοντας αυτό υπόψη. Αυτό είναι το Τσάμπιονς Λιγκ. Προστατεύαμε τη νίκη και υπήρχαν περίπλοκες στιγμές, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Για τον Μπέλιγχαμ: «Ο Τζουντ έπαιξε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο παιχνίδι, πέρα από το γκολ. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έπαιξε εναντίον της Χετάφε την Κυριακή και ακόμη περισσότερο σήμερα, συν το γκολ του. Δίνει πολύ καλές εντυπώσεις με το πόσο ανταγωνιστικός είναι και με τον τρόπο που δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις.

Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που παίζει ελεύθερα στο γήπεδο. Έχει τις ικανότητες και το ένστικτο να βρίσκεται στην κρίσιμη περιοχή του γηπέδου, αλλά είναι και ένας παίκτης που καλύπτει όλο το γήπεδο. Είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες στον κόσμο».