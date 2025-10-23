Γράφτηκε ιστορία με τα 71 γκολ σε ένα διήμερο στο Champions League

Γεμάτη με γκολ ήταν η αγωνιστική δράση στο Champions League την Τρίτη και την Τετάρτη, αφού σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ!

Η επίδοση αυτή αποτελεί και ρεκόρ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το νέο φορμάτ της League Phase, με τα γκολ να πέφτουν «βροχή» την 3η αγωνιστική.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το 6-1 της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ολυμπιακό, το 7-2 της Παρί απέναντι στην Λεβερκούζεν, αλλά και το 1-5 της Λίβερπουλ στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από τα 18 ματς που διεξήχθησαν το διήμερο 21-22 Οκτωβρίου, μόνο σε τρία ματς δεν υπήρξε σκορ, σε αυτά ανάμεσα σε Καϊράτ-Πάφο, Αταλάντα-Σλάβια Πράγας και Μονακό-Τότεναμ.