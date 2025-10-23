Κουβεντίδης: «Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξει ο άνθρωπος που έφερε τη χαρά στην Τούμπα»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, λίγη ώρα μετά την απόφαση του ΔΣ του Ερασιτέχνη, τοποθετήθηκε στα social media.

Η λογική επικράτησε στην ψηφοφορία του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και με ψήφους 7-6 εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας που θα πάει στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή, χωρίς τα τελεσίγραφα που έθετε η ηγετική ομάδα του Ερασιτέχνη.

Λίγη ώρα μετά την ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδη με μήνυμά του στα social media, τόνισε ότι τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξει ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, Ιβάν Σαββίδης.

«Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξει ο άνθρωπος που έφερε τη χαρά στην Τούμπα. Τέλος...», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης.