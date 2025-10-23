Βαθμολογία Champions League: Έπεσε 33ος ο Ολυμπιακός, στην κορυφή Παρί, Μπάγερν

Η Μπιλμπάο λύγισε την Καραμπάγκ και έριξε τον Ολυμπιακό στην 33η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην League Phase του Champions League.
Η βαθμολογία του Champions League
1. Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9
2. Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9
3. Ίντερ (9-0) 9
4. Άρσεναλ (8-0) 9
5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9
6. Ντόρτμουντ (12-7) 7
7. Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7
8. Νιούκαστλ (8-2) 6
9. Μπαρτσελόνα (9-4) 6
10. Λίβερπουλ (8-4) 6
11. Τσέλσι (7-4) 6
12. Σπόρτινγκ (7-4) 6
13. Καραμπάγκ (6-5) 6
14. Γαλατάσαραϊ (5-6) 6
15. Τότεναμ (3-2) 5
16. Αϊντχόφεν (8-6) 4
17. Αταλάντα (2-5) 4
18. Μαρσέιγ (6-4) 3
19. Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3
20. Μπριζ (5-7) 3
21. Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3
22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3
23. Νάπολι (4-9) 3
24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3
25. Γιουβέντους (6-7) 2
26. Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2
27. Μονακό (3-6) 2
28. Σλάβια Πράγας (2-5) 2
29. Πάφος (1-5) 2
30. Λεβερκούζεν (5-10) 2
31. Βιγιαρεάλ (2-5) 1
32. Κοπεγχάγη (4-8) 1
33. Ολυμπιακός (1-8) 1
34. Καϊράτ (1-9) 1
35. Μπενφίκα (2-7) 0
36. Άγιαξ (1-11) 0
Η 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE
Τρίτη, 22/10
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ – Πάφος 0-0
Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7
Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0
Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4
Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4
Τετάρτη, 22/10
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1
Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ 3-1
Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0
Αϊντραχτ Φρ. - Λίβερπουλ 1-5
Μονακό – Τότεναμ 0-0
Μπάγερν – Μπριζ 4-0
Ρεάλ – Γιουβέντους 1-0
Τσέλσι – Αγιαξ 5-1
Σπόρτινγκ Λ. - Μαρσέιγ 1-1
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου
19:45: Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
19:45: Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
22:00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν ΣενΖιλουάζ
22:00: Γιουβέντους - Σπόρτινγκ
22:00: Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00: Μπόντο/Γκλιμτ-Μονακό
22:00: Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν
22:00: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν
22:00: Τότεναμ-Κοπεγχάγη
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
19:45: Καραμπάγκ-Τσέλσι
19:45: Πάφος-Βιγιαρεάλ
22:00: Άγιαξ-Γαλατασαράι
22:00:Ίντερ -Καϊράτ
22:00: Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
22:00: Μαρσέιγ-Αταλάντα
22:00: Μπενφίκα-Μπάγερ Λεβερκούζεν
22:00: Μπριζ-Μπαρτσελόνα
22.00: Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο