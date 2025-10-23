Βαθμολογία Champions League: Έπεσε 33ος ο Ολυμπιακός, στην κορυφή Παρί, Μπάγερν

Η νίκη της Μπιλμπάο κατέβασε μια θέση τον Ολυμπιακό που πλέον βρίσκεται τρίτος από το τέλος στη βαθμολογία του Champions League.

Η Μπιλμπάο λύγισε την Καραμπάγκ και έριξε τον Ολυμπιακό στην 33η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην League Phase του Champions League. Η βαθμολογία του Champions League 1. Παρί Σεν Ζερμέν (13-3) 9

2. Μπάγερν Μονάχου (12-2) 9

3. Ίντερ (9-0) 9

4. Άρσεναλ (8-0) 9

5. Ρεάλ Μαδρίτης (8-1) 9

6. Ντόρτμουντ (12-7) 7

7. Μάντσεστερ Σίτι (6-2) 7

8. Νιούκαστλ (8-2) 6

9. Μπαρτσελόνα (9-4) 6

10. Λίβερπουλ (8-4) 6

11. Τσέλσι (7-4) 6

12. Σπόρτινγκ (7-4) 6

13. Καραμπάγκ (6-5) 6

14. Γαλατάσαραϊ (5-6) 6

15. Τότεναμ (3-2) 5

16. Αϊντχόφεν (8-6) 4

17. Αταλάντα (2-5) 4

18. Μαρσέιγ (6-4) 3

19. Ατλέτικο Μαδρίτης (7-8) 3

20. Μπριζ (5-7) 3

21. Αθλέτικ Μπιλμπάο (4-7) 3

22. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (7-11) 3

23. Νάπολι (4-9) 3

24. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (3-9) 3

25. Γιουβέντους (6-7) 2

26. Μπόντο Γκλιμτ (5-7) 2

27. Μονακό (3-6) 2

28. Σλάβια Πράγας (2-5) 2

29. Πάφος (1-5) 2

30. Λεβερκούζεν (5-10) 2

31. Βιγιαρεάλ (2-5) 1

32. Κοπεγχάγη (4-8) 1

33. Ολυμπιακός (1-8) 1

34. Καϊράτ (1-9) 1

35. Μπενφίκα (2-7) 0

36. Άγιαξ (1-11) 0 Η 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ LEAGUE PHASE Τρίτη, 22/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ – Πάφος 0-0

Αρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν – Παρί Ζεν Ζερμέν 2-7

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Νιουκάστλ – Μπενφίκα 3-0

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ιντερ 0-4 Τετάρτη, 22/10 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ 3-1

Γαλατάσαραϊ – Μπόντο Γκλιμτ 3-1

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας 0-0

Αϊντραχτ Φρ. - Λίβερπουλ 1-5

Μονακό – Τότεναμ 0-0

Μπάγερν – Μπριζ 4-0

Ρεάλ – Γιουβέντους 1-0

Τσέλσι – Αγιαξ 5-1

Σπόρτινγκ Λ. - Μαρσέιγ 1-1 Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 19:45: Νάπολι - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

19:45: Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

22:00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ουνιόν ΣενΖιλουάζ

22:00: Γιουβέντους - Σπόρτινγκ

22:00: Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00: Μπόντο/Γκλιμτ-Μονακό

22:00: Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν

22:00: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν

22:00: Τότεναμ-Κοπεγχάγη Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 19:45: Καραμπάγκ-Τσέλσι

19:45: Πάφος-Βιγιαρεάλ

22:00: Άγιαξ-Γαλατασαράι

22:00:Ίντερ -Καϊράτ

22:00: Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ

22:00: Μαρσέιγ-Αταλάντα

22:00: Μπενφίκα-Μπάγερ Λεβερκούζεν

22:00: Μπριζ-Μπαρτσελόνα

22.00: Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο