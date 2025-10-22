Η Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους στο Bernabeu (1-0) και έκανε το 3x3 στην League Phase του Champions League.

Συνέχεια στο καταπληκτικό ξεκίνημα και στο Champions League έδωσε η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που πήρε μια νίκη για την οποία χρειάστηκε να δουλέψει πολύ κόντρα στην Γιουβέντους (1-0) λίγες μέρες πριν το clasico με την Μπαρτσελόνα.

Οι Merengues πήγαν στο 3x3 στην League Phase, κάτι που έχουν κάνει επίσης οι Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, Άρσεναλ. Χωρίς νίκη, στους 2 βαθμούς παρέμειναν οι Τορινέζοι.



Από το πρώτο κομμάτι του ματς φάνηκε ότι η Γιουβέντους δεν είχε σκοπό να αποτελέσει το εύκολο θύμα. Αντίθετα, οι Bianconeri πέρα από την καλή αμυντική λειτουργία, ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και μάλιστα με σερί φάσεις. Στο 7’ οι παίκτες του Τούντορ έκρυψαν την μπάλα αλλά το γύρισμα του Καλούλου έκοψε ο Μιλιτάο.



Στη συνέχεια ΜακΚένι (10’) και Γκάτι (14’) δοκίμασαν τα. πόδια του αλλά ο Κουρτουά ήταν εκεί και η Ρεάλ είχε την πρώτη της τελική στον στόχο στο 16’ με την κεφαλιά του Τσουαμενί έπειτα από κόρνερ. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή στο 68% και κυκλοφούρουσαν, όμως οι Ιταλοί αμύνονταν σωστά επιτρέποντας απλά καλές στιγμές όπως αυτές με τους Ντίαθ και Τσουαμενί, αλλά το 0-0 παρέμεινε για το πρώτο μέρος.

Και στην επανάληψη, οι Bianconeri μπήκαν με φόρα και στο 50’ βρέθηκαν πολύ κοντά στο να ανοίξουν το σκορ, όμως ο Βλάχοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ στην αντεπίθεση. Και αφού δεν το έβαλε, η Γιουβέντους τιμωρήθηκε στο 57’ όταν έπειτα από ατομική ενέργεια ο Βινίσιους έκανε το διαγώνιο αριστερό σουτ στο δοκάρι και σε κενό τέρμα ο Μπέλιγχαμ το 1-0.

Στο επόμενο διάστημα η Ρεάλ πάτησε σαφώς καλύτερα παίρνοντας τον έλεγχο. Στο 64’ ο Μπαπέ δεν τα κατάφερε, στο 68’ το σουτ του Βαλβέρδε μπλοκαρίστηκε και στο 71’ ο Ντι Γκρεγκόριο έκανε απίστευτη διπλή επέμβαση στα σουτ των Μπαπέ και Ντίαθ μέσα από την περιοχή. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε αφού στο 85’ ο Οπεντά έκανε το πλασέ υπό προϋποθέσεις αλλά ο Ασένθιο έσωσε με τρομερό τάκλιν.



Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένθιο, Μιλιτάο, Καρέρας, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Μπέλιχγαμ, Ντίαθ, Βινίσιους, Μπαπέ.

Γιουβέντους (Ιγκόρ Τούντορ): Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Ρουγκάνι, Γκάτι, Καλούλου, Καμπιάζο, Τουράμ, ΜακΚένι, Κουπμάινερς, Γιλντίζ, Βλάχοβιτς.