Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Τρία σερί πέναλτι στο Λονδίνο και η Τσέλσι «διαλύει» τον Άγιαξ! (vid) 22-10-2025 23:11 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Chelsea F.C. AFC Ajax 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βέγκχορστ μείωσε σε 2-1, όμως οι Τσέλσι με τον ίδιο τρόπο έκλεισε το ημίχρονο στο 4-1 χάρη στις άψογες εκτελέσεις των Έντσο Φερνάντες και Εστεβάο! Το πέναλτι του Άγιαξ Τα δύο πέναλτι της Τσέλσι Κατερίνα Μουτσάτσου: Το sex symbol των '90s έκλεισε τα 53 και παραμένει θεά (Pics) dailymedia.gr Μετά την Κύπρο: Ο επικεφαλής του κόμματος του Φειδία στην Ελλάδα instanews.gr Σχεδόν 10.000 το μήνα χωρίς πτυχίο: Η πρόβλεψη της Nvidia για το επάγγελμα που στην Ελλάδα θεωρούσαν «δεύτερης κατηγορίας» menshouse.gr Για να αναστήσει την τηλεθέαση του ΣΚΑΪ: Η σειρά του Αλέξανδρου Τσουβέλα έρχεται στην prime time και αναμένεται να σαρώσει dailymedia.gr Αυτό που δεν κατάλαβε ποτέ ο Γιάννης Παπαδημητρίου… menshouse.gr Τι ετοιμάζει αύριο με τον Ταμπόρδα ο Κόντης menshouse.gr Γεωργία Μπίκα: Τι της αναγνώρισε το δικαστήριο στην απόφασή του instanews.gr Τεστ IQ: Θα λύσεις τον γρίφο με το άλογο που δείχνει εάν έχεις δείκτη νοημοσύνης 130; menshouse.gr Τρία σερί πέναλτι στο Λονδίνο και η Τσέλσι «διαλύει» τον Άγιαξ! (vid) SHARE