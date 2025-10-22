MENU
Τρία σερί πέναλτι στο Λονδίνο και η Τσέλσι «διαλύει» τον Άγιαξ! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Βέγκχορστ μείωσε σε 2-1, όμως οι Τσέλσι με τον ίδιο τρόπο έκλεισε το ημίχρονο στο 4-1 χάρη στις άψογες εκτελέσεις των Έντσο Φερνάντες και Εστεβάο!

Το πέναλτι του Άγιαξ

Τα δύο πέναλτι της Τσέλσι

