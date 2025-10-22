Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με εννέα πάσες η Άιντραχτ αντεπιτέθηκε και έκανε το 1-0 με τη Λίβερπουλ! (vid) 22-10-2025 22:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Eintracht Frankfurt Liverpool F.C. ΠΡΟΣΩΠΑ Ράσμους Κρίστενσεν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Φανταστική κυκλοφορία της μπάλας και όμορφη εκτέλεση του Δανού φουλ-μπακ για το 1-0 στην Φρανκφούρτη πριν από την «καταιγίδα» της Λίβερπουλ! Μετά την Κύπρο: Ο επικεφαλής του κόμματος του Φειδία στην Ελλάδα instanews.gr Γεωργία Μπίκα: Τι της αναγνώρισε το δικαστήριο στην απόφασή του instanews.gr Αυτό που δεν κατάλαβε ποτέ ο Γιάννης Παπαδημητρίου… menshouse.gr Για να αναστήσει την τηλεθέαση του ΣΚΑΪ: Η σειρά του Αλέξανδρου Τσουβέλα έρχεται στην prime time και αναμένεται να σαρώσει dailymedia.gr Τεστ IQ: Θα λύσεις τον γρίφο με το άλογο που δείχνει εάν έχεις δείκτη νοημοσύνης 130; menshouse.gr Κατερίνα Μουτσάτσου: Το sex symbol των '90s έκλεισε τα 53 και παραμένει θεά (Pics) dailymedia.gr Τι ετοιμάζει αύριο με τον Ταμπόρδα ο Κόντης menshouse.gr Σχεδόν 10.000 το μήνα χωρίς πτυχίο: Η πρόβλεψη της Nvidia για το επάγγελμα που στην Ελλάδα θεωρούσαν «δεύτερης κατηγορίας» menshouse.gr Με εννέα πάσες η Άιντραχτ αντεπιτέθηκε και έκανε το 1-0 με τη Λίβερπουλ! (vid) SHARE