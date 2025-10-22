Μονακό και Τότεναμ έμεινε στην λευκή ισοπαλία (0-0) στο Πριγκιπάτο, με την ομάδα του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι να είναι ανώτερη, αλλά αρκετά άστοχη στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση, ήρθε στο 13ο λεπτό και ανήκε στην Μονακό, με τον Ακλιούς να πιάνει το δυνατό σουτ και τον Βικάριο να αποκρούει τη μπάλα. Επτά λεπτά μετά η Τότεναμ... απάντησε στην ευκαιρία των Μονεγάσκων με κοντινή κεφαλιά ρου Φαν Ντε Βεν που έφυγε λίγο άουτ. Οι γηπεδούχοι... πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα στους Άγγλους. Στο 28' ο Μπαλόγκουν προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Βικάριο, αλλά ο πορτιέρε της Τότεναμ απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Τέσσερα λεπτά μετά η προσπάθεια του Πόρο για τους «πετεινούς» δεν βρήκε τον στόχο.

Η Τότεναμ απείλησε ξανά στο 35' με το καλό σουτ του Κουντούς, αλλά ο τερματοφύλακας της Μονακό μπλόκαρε τη μπάλα. Η ομάδα από το Πριγκιπάτο έβγαλε αντίδραση και ένα λεπτό μετά Μπαλόγκουν έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο ματς, όμως ο Βικάριο είχε αντίθετη άποψη και απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του. Μέχρι το τέλος του πρώτους μέρους, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για να βρουν γκολ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 51', η Μονακό είχε πολύ καλή στιγμή με τον Ακλιούς να μην μπορεί να νικήσει για ακόμη μια φορά τον εξαιρετικό Βικάριο. Στην συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε μετά τις συνεχόμενες αλλαγές από τις δύο ομάδες με τους Μονεγάσκους να έχουν την υπέροχη. Στο 68' ο Γκολοβίν λίγο έλειψε να παραβιάσει την εστία της Τότεναμ, αλλά ο Βικάριο ήταν και πάλι εκεί. Ένα λεπτό μετά η Μονακό είχε νέα μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Κέχλερ να φεύγει λίγο άουτ.

Η ομάδα του Μόντε Κάρλο ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 75' η κεφαλιά του του Τέζε, αποκρούστηκε από τον Βικάριο. Τέσσερα λεπτά μετά η Μονακό είχε νέα τεράστια ευκαιρία για το 1-0, με τον Μιναμίνο να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση. Στο 83' ο Μιναμίνο είχε νέα μεγάλη στιγμή για να βρει γκολ, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Άγγλων. Η Τότεναμ απείλησε σοβαρά την εστία των γηπεδούχων μετά από περίπου... μισή ώρα με την ωραία προσπάθεια του Τζόνσον να κόβεται τελευταία στιγμή. Το ισόπαλο 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε τις αναμέτρησης και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Με την ισοπαλία αυτή, η Μονακό έφτασε τους δύο βαθμούς στην συνολική κατάταξη της League Phase του Champions League, ενώ η Τότεναμ έφτασε τους πέντε πόντους.

ΜΟΝΑΚΟ: Κεχν, Σαλισού, Κέρερ, Ενρίκε, Τέζε, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Ουαταρά, Ακλιούς, Φάτι, Μπάλογκαν.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Ντάνσο, Παλίνια, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Γκρέι, Μπέργκβαλ, Μπεντανκούρ, Κούντους, Οντομπέρ, Ριτσάρλισον