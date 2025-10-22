«Καυτός» Παϊσάο, 0-1 η Μαρσέιγ στη Λισαβώνα (vid)

Τρίτο γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παϊσάο και προβάδισμα των Μασσαλών κόντρα στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη που είναι στον πάγκο.