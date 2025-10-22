Προπονητής Αμπερντίν: «Πρόκληση για εμάς το ματς με την ΑΕΚ»

Ο προπονητής της Αμπερντίν, Τζίμι Τέλιν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χαρακτήρισε πρόκληση για την ομάδα του τον αγώνα της Πέμπτης με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Τέλιν εν όψει του αγώνα της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League: «Νομίζω ότι αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Μου αρέσει ο τρόπος που ο Μάρκο Νίκολιτς παίζει με την ομάδα του. Έχουν καλές ιδέες, καλή επιθετική διάταξη. Είναι μια πρόκληση για εμάς, αλλά είναι επίσης καλό για εμάς να δεχτούμε αυτή την πρόκληση και να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει πάντα να σέβεσαι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο αντίπαλος, αλλά πρέπει επίσης να πιστεύεις ακράδαντα στις δικές σου ικανότητες και στον τρόπο που θέλουμε να προχωρήσουμε ως ομάδα.

Νομίζω ότι πήραμε κάποια μαθήματα από τους αγώνες με την FCSB και τη Σαχτάρ. Κάναμε κάποια λάθη που μας κόστισαν πολύ. Τώρα είναι στο χέρι μας αυτή η πρόκληση. Για εμάς, ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικός, από πολλές απόψεις. Πρώτα απ’ όλα, θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε στο πρωτάθλημα μας. Αλλά επίσης, θέλουμε να προκαλέσουμε τους εαυτούς μας σε αυτόν τον διαγωνισμό για να πάρουμε βαθμούς. Είναι μια διαφορετική ομάδα αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Αν κάνουμε λάθη σε ορισμένους τομείς, μπορεί να τιμωρηθούμε σκληρά.

Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ καλές ομάδες και να βάζουμε τους εαυτούς μας υπό πίεση για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί. Πιστεύω ότι είναι μια δοκιμασία για εμάς και είναι σημαντικό να πάρουμε τους βαθμούς. Είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι και ανυπομονούμε για τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει φοβερή ατμόσφαιρα στον αγώνα. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα παιχνίδι πάθους και συναισθημάτων, τόσο από τους οπαδούς όσο και από τους παίκτες. Ως επαγγελματίας όμως πρέπει πάντα να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Ακόμα και όταν παίζουμε στην έδρα μας, όσο πιο δυνατός είναι ο θόρυβος, τόσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματα.

Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε τώρα στους τελικούς αγώνες και στη φάση των νοκ-άουτ. Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, είναι πολλοί δύσκολοι αγώνες εναντίον καλών ομάδων, αλλά όταν συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό πρέπει πάντα να προσπαθείς. Αυτός είναι ο στόχος μας, να πάρουμε βαθμούς αύριο και να προχωρήσουμε».