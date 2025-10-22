Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Ζανελάτο στον ΟΦΗ

Ο Φράνκο Ζανελάτο έβγαλε μέρος της προπόνησης στον ΟΦΗ και υπάρχει αισιοδοξία για την συμμετοχή του στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο (25/10, 20:00).

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ασκήσεις τακτικής περιλάμβανε η σημερινή (22/10) προπόνηση της ομάδας μας στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, με την οποία συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο (25/10, 20:00).

Σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε ο Franco Zanelatto, ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ ο Borja Gonzalez συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (23/10) στις 11:00».