CEV CHAMPIONS LEAGUE «Σφραγίζει» τη δεύτερη νίκη η Γαλατάσαραϊ (vid) 22-10-2025 21:18 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Galatasaray FK Bodø/Glimt Το τρίτο της γκολ σημείωσε η Γαλατάσαραϊ επί της Μπόντο Γκλιμτ στο 60', μετά από κλέψιμο του Οσιμέν και διπλή προσπάθεια του Αγκούν, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη επί της νορβηγικής ομάδας.