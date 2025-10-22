MENU
«Σφραγίζει» τη δεύτερη νίκη η Γαλατάσαραϊ (vid)

Το τρίτο της γκολ σημείωσε η Γαλατάσαραϊ επί της Μπόντο Γκλιμτ στο 60', μετά από κλέψιμο του Οσιμέν και διπλή προσπάθεια του Αγκούν, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη νίκη επί της νορβηγικής ομάδας.

Το 3-0 της Γαλατάσαραϊ:

