Λιλ: Χωρίς απουσίες η αποστολή απέναντι στον ΠΑΟΚ (pic)

Οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο προπονητικό τους κέντρο με τον Μπρούνο Ζενεσιό να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Ο Ολιβιέ Ζιρού ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον απασχολούσαν, για τις οποίες απέφυγε να απαντήσει ο τεχνικός της Λιλ, ενώ μοναδικός απόντας ο 18χρονος στόπερ Γκοφί, ο οποίος δύσκολα θα έπαιρνε φανέλα βασικού.
Εκτός ευρωπαϊκής λίστας από την αρχή του Σεπτέμβρη με απόφαση Ζενεσιό έχουν παραμείνει οι Ιθάν Εμπαπέ και Αντρέ Γκόμες.
𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 retenu par Bruno Genesio pour la réception du PAOK, demain à 21h00 à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy 👀
Mukau, Bentaleb, Broholm et Santos font leur retour 🤝#LOSCPAOK pic.twitter.com/J7r88Pldcp