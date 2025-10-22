Λιλ: Χωρίς απουσίες η αποστολή απέναντι στον ΠΑΟΚ (pic)

Χωρίς προβλήματα η αποστολή της Λιλ που ανακοίνωσε ο Ζενεσιό για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ - Αποστολή στη Γαλλία

Οι Γάλλοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο προπονητικό τους κέντρο με τον Μπρούνο Ζενεσιό να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Ο Ολιβιέ Ζιρού ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον απασχολούσαν, για τις οποίες απέφυγε να απαντήσει ο τεχνικός της Λιλ, ενώ μοναδικός απόντας ο 18χρονος στόπερ Γκοφί, ο οποίος δύσκολα θα έπαιρνε φανέλα βασικού.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας από την αρχή του Σεπτέμβρη με απόφαση Ζενεσιό έχουν παραμείνει οι Ιθάν Εμπαπέ και Αντρέ Γκόμες.