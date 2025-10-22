Βίκτορ Μουνιόθ: «Δικαιολογημένα τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ, άδικη η αποβολή του Έσε»

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Βίκτορ Μουνιόθ, τόνισε ότι δικαίως διαμαρτυρήθηκε έντονα ο Μεντιλίμπαρ για τη φάση της αποβολής του Έσε από τον Ελβετό διαιτητή Σνάιντερ.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Βίκτορ Μουνιόθ στη «Mundo Deportivo»:

«Ενάντια στον Ολυμπιακό, όλα κυλούσαν ομαλά αφότου ο Έσε αποβλήθηκε με μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μεντιλιμπάρ είχε λόγο να διαμαρτυρηθεί. Δεν υπήρχε πλέον αβεβαιότητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καθώς ο Ράσφορντ σημείωσε μια εξαιρετική ντοπιέτα και ο Φερμίν, αχόρταγος, πρόσθεσε και τρίτο γκολ.

Έπρεπε να κερδίσουν τη Τζιρόνα και τον Ολυμπιακό μετά την οδυνηρή ήττα από τη Σεβίλλη, και το κατάφεραν αυξάνοντας την αισιοδοξία και παίρνοντας αποφάσεις να ξεκουράσουν τους Λαμίν, Κουντέ, Μπαλντέ και Πέδρι. Απομένουν λίγες μέρες για τον Φλικ να δουλέψει εσωτερικά, ώστε να κάνει την ομάδα πιο ανταγωνιστική και στιβαρή για το Μπερναμπέου. Η επαναφορά της αυτοεκτίμησης απαιτεί κατοχή της μπάλας και πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα».