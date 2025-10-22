Έτοιμος για Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός, προπονήθηκε στο «De Kuip» (vids)

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο «De Kuip» και είναι έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι με την Φέγενορντ. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (23/10, 19:30) την Φέγενορντ και σήμερα οι παίκτες του Χρήστου Κόντη πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση, στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Σίριλ Ντέσερς, με τον Νιγηριανό πάντως να βρίσκεται στην Ολλανδία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Λίγη ώρα νωρίτερα, τόσο ο Χρήστος Κόντης όσο και ο Άνταμ Τσέριν, μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «De Kuip», ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Φέγενορντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε στην Αθήνα, ο Φακούντο Πελίστρι έκανε ατομικό πρόγραμμα, ο Ντέσερς γυμναστήριο, ενώ ο Μπόκος έκανε θεραπεία».

Δείτε βίντεο: