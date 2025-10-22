CIES: Η Μπενφίκα για δεύτερη σερί χρονιά έχει την καλύτερη ακαδημία στον κόσμο

H Μπενφίκα, όπως και πέρυσι, είναι η ομάδα με την κορυφαία ακαδημία στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα από το CIES Football Observatory.

Όπως κάθε χρόνο, το CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA) έχει εντοπίσει τους συλλόγους που έχουν προπονήσει τους παίκτες που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή σε 49 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο, για να καταρτίσει μια κατάταξη των συλλόγων με τις καλύτερες ακαδημίες.

Η 518η εβδομαδιαία έκθεση παρουσιάζει τους 100 κορυφαίους σύμφωνα με έναν δείκτη που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των παικτών που προπονήθηκαν (οι σύλλογοι ορίζονται ως οι πρώτες ομάδες στις οποίες οι ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί για τουλάχιστον τρία χρόνια μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων από το 15ο έως το 21ο έτος της ηλικίας τους συμπεριλαμβανομένων), το επίπεδο των συλλόγων για τους οποίους αγωνίστηκαν πέρυσι και τα επίσημα λεπτά αγώνων που έπαιξαν κατά την ίδια περίοδο.

Η Μπενφίκα κατατάσσεται πρώτη με 93 παίκτες που προπονήθηκαν ενεργά στα 49 πρωταθλήματα που αναλύθηκαν, με μέσο επίπεδο απασχόλησης συλλόγων 0,81 και 2.582 λεπτά που έπαιξαν κατά μέσο όρο σε επίσημους αγώνες τον τελευταίο χρόνο.

Η Μπαρτσελόνα (76 παίκτες, μέσο επίπεδο συλλόγου 0,87 και 2.773 λεπτά) και η Ρίβερ Πλέιτ (97 παίκτες, μέσο επίπεδο 0,81 και 2.305 λεπτά) συμπληρώνουν το βάθρο των συλλόγων με τις καλύτερες ακαδημίες.

Η πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει μια ακόμη πορτογαλική ομάδα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), μια άλλη ισπανική (Ρεάλ Μαδρίτης), δύο άλλους συλλόγους από την Αργεντινή (Μπόκα Τζούνιορς και Βελέζ Σάρσφιλντ), καθώς και τον Άγιαξ από την Ολλανδία, την Ντιναμό Ζάγκρεμπ από την Κροατία και την Ντεφενσόρ από την Ουρουγουάη.

Τριάντα χώρες εκπροσωπούνται από τουλάχιστον μία ομάδα στην πρώτη 100άδα, με τις πιο εκπροσωπούμενες χώρες να είναι η Αργεντινή (15 σύλλογοι) και η Βραζιλία (11 σύλλογοι).