Αλόνσο: «Η επιρροή του Μπαπέ είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, αποθέωσε τον Κιλιάν Μπαπέ για τη φετινή του φόρμα, καθώς ο Γάλλος επιθετικός οδηγεί τόσο τη La Liga όσο και το Champions League στη λίστα των σκόρερ, ενόψει του εντός έδρας αγώνα της Τετάρτης (22/10) με τη Γιουβέντους.

Ο 26χρονος Μπαπέ, που εντάχθηκε στη Ρεάλ από την Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2024, έχει σημειώσει 10 γκολ σε 9 αγώνες πρωταθλήματος και 5 σε 2 ματς Champions League, ενώ έχει προσθέσει και 3 γκολ με την εθνική Γαλλίας τη φετινή σεζόν.

Η απόδοσή του έχει συμβάλει καθοριστικά στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της Ρεάλ υπό τον Αλόνσο, με 10 νίκες σε 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Μαδριλένοι είναι πρώτοι στη LaLiga με 24 βαθμούς, δύο μπροστά από την Μπαρτσελόνα, κι έχουν το απόλυτο στο Champions League.

«Δεν είναι μόνο τα γκολ», δήλωσε ο Αλόνσο την Τρίτη (21/10). «Η επιρροή του είναι σχεδόν εξίσου σημαντική, καθώς οι συμπαίκτες του τον ακολουθούν με και χωρίς την μπάλα. Μας βοηθάει. Σκοράρει παντού. Η επιρροή του, πέρα από τα γκολ, είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα».

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει μια Γιουβέντους που δεν έχει νίκη εδώ και περισσότερο από έναν μήνα και βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A, 4 βαθμούς πίσω από τη Μίλαν. Ωστόσο, ο Αλόνσο προειδοποίησε να μην υποτιμήσουν τους Ιταλούς.

«Είμαστε σε εγρήγορση για τη Γιουβέντους αύριο (σ.σ. 22/10). Οποιαδήποτε ιταλική ομάδα που δυσκολεύεται μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία: η “ Γιούβε” είναι μεγάλος σύλλογος, τότε και τώρα. Έχουν πολύ καλούς παίκτες», τόνισε.

«Είναι ένα ευρωπαϊκό clasico. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πολλές φορές κι έχω παίξει σε μερικά απ’ αυτά τα παιχνίδια. Νιώθουμε πολύ έτοιμοι. Θέλουμε την τρίτη μας νίκη στο Champions League και ένα δυνατό ξεκίνημα.

Χρειαζόμαστε το γήπεδο. Ο κόσμος έρχεται στο “ Μπερναμπέου” για να δει μεγάλα ματς. Πρέπει να του δώσουμε αυτό που θέλει, για να μας ανταποδώσει την ενέργεια».