Σε κυκλοφορία τα τελευταία εισιτήρια για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Στη διάθεση των φίλων του Ολυμπιακού βρίσκονται τα τελευταία εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή (26/10, 21:00).

Μετά την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο σημαντικό ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ στο Φάληρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League (26/10, 21:00).

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στην «Ένωση» έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, ενώ η προθεσμία για εισιτήρια στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ προς τους χορηγούς έχει ολοκληρωθεί.

Όποιος φίλαθλος δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τη θέση του στο φαληρικό γήπεδο, μπορεί να μπει στο www.olympiacos.org και να αγοράσει το εισιτήριό του.