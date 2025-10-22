Κούνια: «Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμη στην Γιουνάιτεντ»

Ο Ματέους Κούνια φόρεσε το καλοκαίρι τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον

Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός άφησε τη Γουλβς και μετακινήθηκε στο «Ολντ Τράφορντ», αντί περίπου 75 εκατ. ευρώ. Την περασμένη σεζόν ο 26χρονος διεθνής φορ είχε 17 γκολ και έξι ασίστ σε 34 αγώνες σε Premier League, κύπελλο και λιγκ καπ.

Ο Κούνια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, με ετήσιες αποδοχές κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά ακόμη δεν έχει πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Ο Κούνια μίλησε στην εφημερίδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο «Globo» και τόνισε πως σύντομα θα βρει αγωνιστικό ρυθμό:

«Δεν είμαι ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις μου. Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμη, αλλά σύντομα θα δείξω πως μπορώ να φανώ χρήσιμος στην ομάδα. Ο Αμορίμ με στηρίζει και θέλω να του ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του με γκολ».