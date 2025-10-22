ΑΕΚ: Συντηρητικό πρόγραμμα ο Μουκουντί - Τα δεδομένα εν όψει Αμπερντίν

Χωρίς τον Άρολντ Μουκουντί πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια η προπόνηση της ΑΕΚ με την οποία θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης με την Αμπερντίν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο Καμερουνέζος αμυντικός, ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα στους εσωτερικούς χώρους της Αγιά Σοφιάς - ΟΠΑΠ Αρένα. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα κόντρα στους Σκωτσέζους, για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League ειναι αμφίβολη και μένει να δουμε κατά πόσο θα μπορέσει μέσα στην ημέρα ή και αυριο Πέμπτη να φτάσει σε επίπεδα ετοιμότητας που θα του επιτρέψουν να ειναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Θυμίζουμε πως στην ίδια κατάσταση βρισκόταν ο Μουκουντι - που ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από μυικό πρόβλημα - και πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ όπου η συμμετοχή του ήταν στο 50-50, με τον ποδοσφαιριστή εν τέλει να αγωνίζεται αλλά να έχει ένα πολύ κακό βράδυ.

Μένει να δούμε πλέον αν ο Μουκουντί θα είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού απέναντι στην Αμπερντίν. Αν δεν συμβεί αυτό τότε θα πάμε σε ένα δίδυμο Βίντα-Ρέλβας. Θυμίζουμε πως ο Μουκουντί θα λείψει την Κυριακή δεδομένα από το Φάληρο και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, λόγω της αποβολής του με τον ΠΑΟΚ.