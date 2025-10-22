Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο του για την παρουσία του στο Μονζουίκ (vid)

Οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν τους φίλους της ομάδας που στήριξαν μαζικά τον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ, παρά την βαριά ήττα που υπέστη η ομάδας τους από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη και υπέστη βαριά ήττα με 6-1, έχοντας όμως δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που έχει... σηκώσει συζήτηση.

Οι φίλοι της ομάδας, όμως, δεν πτοήθηκαν από το αποτέλεσμα και την τελική έκβαση του αγώνα και συνέχισαν να εμψυχώνουν το σύνολο του Μεντιλίμπαρ μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Με ανάρτηση τους οι ερυθρόλευκοι» ευχαρίστησαν τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: