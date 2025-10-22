«Έφυγε» για Γαλλία με Παβλένκα ο ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής Τάισον - Οζντόεφ!

Με τον Γίρι Παβλένκα ταξιδεύει σήμερα (22/10) ο ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λιλ - Στη Θεσσαλονίκη προληπτικά οι Οζντόεφ και Τάισον

Η προετοιμασία του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε επί ελληνικού εδάφους, με τους «ασπρόμαυρους» να αναχωρούν το απόγευμα με πτήση τσάρτερ με προορισμό τη Λιλ.

Στην αποστολή βρίσκεται ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, προσθέτοντας ένα ακόμα «όπλο» στη φαρέτρα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο κομμάτι των απουσιών, στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Τάισον, με την κατάσταση τους όμως να μην εμπνέει ανησυχία.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:

«Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Πέλκας , Ιβανούσετς , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης»