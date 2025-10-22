Πενράις: «Την Αμπερντίν την περιμένει καυτή ατμόσφαιρα - Υπάρχουν φορές που νομίζεις ότι οι οπαδοί μας είναι έτοιμοι να μπουν και να... σκοράρουν»!

Ο Τζέιμς Πενράις μίλησε για τον αγώνα της Πέμπτης με την Αμπερντίν, αναφέρθηκε στην μεταγραφή του στην ΑΕΚ αλλά και την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Τζέιμς Πενράις στη συνέντευξη Τύπου:

Για τις αλλαγές στη ζωή του με τη μεταγραφή που πήρε στην ΑΕΚ: «Διασκεδάζω κάθε δευτερόλεπτο μου στην Αθήνα, είναι μία τεράστια εμπειρία για εμένα, αγωνίζομαι σε ένα ιστορικό κλαμπ όπως είναι η ΑΕΚ. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, έφυγα από τη Χαρτς και μέσα σε τρεις μέρες ήμουν ήδη ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, κάτι που απολαμβάνω, εγώ και η οικογένεια μου. Η ΑΕΚ μου δίνει την ευκαιρία να κυνηγήσω τις ελπίδες μου και να αγωνιστώ στην εθνική ομάδα της Σκωτίας και να πραγματοποιήσω το όνειρο μου».

Για τον χρόνο συμμετοχής του: «Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν όλα τα παιχνίδια. Είναι δύσκολο, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ακόμα προσαρμόζομαι στα νέα δεδομένα και περιμένω την κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται. Έμεινα για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα σε ξενοδοχείο, πλέον όμως πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για την Αμπερντίν και τον αυριανό αγώνα: «Είναι πολύ διαφορετικό να αντιμετωπίζεις την Αμπερντίν στο πρωτάθλημα όπως το έκανα εγώ στο παρελθόν και εντελώς διαφορετικό να την αντιμετωπίζεις σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα είναι μία δυνατή μονομαχία και ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες και είναι πολύ δυνατή αμυντικά. η βαθμολογική θέση της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν λέει την αλήθεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο».

Για την ατμόσφαιρα που θα πρέπει να περιμένει η Αμπερντίν: «Μία πολύ ζωντανή και καυτή ατμόσφαιρα θα πρέπει να περιμένει η Αμπερντίν. Οι οπαδοί μας δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, υπάρχουν φορές που νομίζεις ότι είναι έτοιμοι να μπουν και να σκοράρουν αυτοί αντί για εμάς. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα πάντα η Αμπερντίν».