Λορέντσο Λεπόρε (ρεπόρτερ Φιορεντίνα) στο SDNA: «Δεν είναι ο Ντανιέλε Πράντε υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ιταλό ρεπόρτερ της Φιορεντίνα, Λορέντσο Λεπόρε (Spaceviola.com – SportΙtalia Tv - balkanssports.com) και ζήτησε το δικό του ρεπορτάζ σχετικά με τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Sport Director των «Βιόλα» με το Τριφύλλι.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και προτού ακόμα πέσουν τίτλοι τέλους στη συνεργασία με το «Τριφύλλι», ένα από τα ονόματα που κυκλοφόρησαν ως υποψηφίου διαδόχου του στο πόστο του τεχνικού διευθυντή του κλαμπ, ήταν (και) του Ντανιέλε Πράντε.

Ο 58χρονος Ιταλός κατέχει ρόλο Sport Director στη Φιορεντίνα, ωστόσο τελευταία η δημοτικότητά του κυμαίνεται σε επίπεδα «limit up» στις τάξεις των οπαδών των «Βιόλα».

Παρά ταύτα ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Ρόκο Κομίσο, δεν δείχνει διατεθειμένος να…εξαργυρώσει τη λαϊκή επιταγή περί άμεσης απομάκρυνσης του Πράντε και - κατά όπως φαίνεται – παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης μέχρι το τέλος της τρέχουσα σεζόν.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ιταλό ρεπόρτερ της Φιορεντίνα, Λορέντσο Λεπόρε (Spaceviola.com – Sportitalia Tv - balkanssports.com) και ζήτησε το δικό του ρεπορτάζ σχετικά με το κατά πόσον πίσω από τον…καπνό των δημοσιευμάτων περί Παναθηναϊκού – Πράντε υπάρχει ή όχι και «φωτιά».

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Ντανιέλε Πράντε δεν είναι αυτή τη στιγμή και ποτέ δεν ήταν υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό.

Ο αθλητικός διευθυντής της Φιορεντίνα περνάει μια δύσκολη περίοδο λόγω των κακών αποτελεσμάτων της ομάδας και οι οπαδοί στη Φλωρεντία διαμαρτύρονται εναντίον του, επειδή θέλουν να φύγει από τον σύλλογο από το τέλος του περασμένου πρωταθλήματος».