Φαν Πέρσι: «Πρέπει να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό!» - Τι είπε για τις απουσίες

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι μίλησε για το αυριανό ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ και προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις απουσίες της ομάδας του.

Ο Ολλανδός τεχνικός επιβεβαίωσε πως ο Τίμπερ δεν θα είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση, όμως τόνισε ότι ο Γουατανάμπε είναι έτοιμος να αγωνιστεί, δίχως φυσικά να αποκαλύπτει εάν θα τον έχει στην ενδεκάδα του.

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει στο μυαλό του το ντέρμπι με την PSV Αϊντχόβεν που ακολουθεί: «Καθόλου! Αύριο είναι παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Δύο ματς, μηδέν βαθμοί — δεν είναι αρκετό. Δεν ασχολούμαστε με την Κυριακή, αλλά με την Πέμπτη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Ελπίζαμε ότι ο Τίμπερ θα μπορούσε να είναι μαζί μας — προπονήθηκε πλήρως, αλλά εξακολουθεί να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Γουατανάμπε, αντίθετα, είναι διαθέσιμος. Αν θα ξεκινήσει βασικός; Αυτό θα το δείτε αύριο».

Για την κατάσταση του Γουατανάμπε: «Ο Γουατανάμπε είναι πλήρως διαθέσιμος και δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα. Από ιατρικής και φυσικής πλευράς έχει πάρει το πράσινο φως, και αυτό είναι εξαιρετικό. Επέστρεψε πολύ κουρασμένος, είχε κράμπες και μυϊκούς πόνους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο θα ήταν πολύ νωρίς για να παίξει. Είναι έμπειρος παίκτης. Όταν σου λέει ο ίδιος ότι δεν είναι σίγουρος αν μπορεί να παίξει, το ακούς. Από χθες όμως δήλωσε ότι αισθάνεται πολύ καλά και σήμερα ολοκλήρωσε χωρίς πρόβλημα την προπόνηση. Αυτό είναι υπέροχο».

Για το εάν θα είναι βασικός: «Αυτό που ισχύει για εκείνον, ισχύει για κάθε παίκτη. Αν χάσεις ένα ή περισσότερα παιχνίδια, το τρένο συνεχίζει να προχωρά. Άλλοι παίκτες τα έχουν πάει πολύ καλά. Από αυτή την άποψη δεν μπορώ να πω αν θα ξεκινήσει, αλλά από φυσικής κατάστασης άποψη, μπορεί να το κάνει».

Τους παίκτες της Φέγενορντ εκπροσώπησε ο Χάις Σμαλ, που είπε:

Για το ότι μπορεί να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις: «Στην πραγματικότητα δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Δεν είμαι ο μόνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις. Φυσικά έχεις μια προτιμώμενη θέση, αλλά όσο βρίσκομαι μέσα στις γραμμές του γηπέδου, είμαι ικανοποιημένος. Μπορείς να ερμηνεύσεις τη θέση του αριστερού μπακ με πολλούς τρόπους — δεν υπάρχει σωστό ή λάθος».

Για το πώς προσεγγίζει το αυριανό ματς, μετά τις δύο ήττες της ομάδας του στην League Phase: «Δεν βλέπω αυτόν τον αγώνα διαφορετικά από τους δύο προηγούμενους. Φυσικά θα ήταν ωραίο να πάρουμε τους πρώτους τρεις βαθμούς. Πηγαίνουμε καλά στο Πρωτάθλημα και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε και στην Ευρώπη».

Για το ποια θα είναι η θέση του αύριο: «Γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σας πω. Ο προπονητής αποφασίζει, εγώ προσπαθώ όπου κι αν με βάλει να λειτουργήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά την τελική ευθύνη την έχει ο κύριος που κάθεται δίπλα μου».

Για το αν τον πειράζει που ο Φαν Πέρσι τον βάζει σε άλλες θέσεις: «Είναι πρόκληση για μένα. Γνωρίζω ότι η καλύτερη θέση για μένα είναι το αριστερό μπακ, αλλά έτσι το βλέπω. Όλες οι ερωτήσεις είναι για την θέση που θα ξεκινήσω. Υπάρχει ένα μεγάλο προτέρημα, ότι μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις. Μαζί μου όμως μπορούν δεκάδες παίκτες. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Για το γιατί η Φέγενορντ έχει 0 βαθμούς: «Νομίζω ότι κόντρα στη Μπράγκα δεν παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί, αλλά θεωρώ άτυχο το γεγονός ότι χάσαμε εκεί. Με την Άστον Βίλα κάναμε καλό παιχνίδι, όμως τιμωρηθήκαμε στις κρίσιμες στιγμές. Δεν μπορώ να βάλω το δάχτυλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο που να εξηγεί τη διαφορά με το Πρωτάθλημα. Ίσως να σκοράρουμε πιο δύσκολα».

Για το αν αισθάνεται άνετα ή θεωρεί ότι παίζει σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές: «Η καριέρα μου εξελίχθηκε κλιμακωτά και πιστεύω ότι η Φέγενορντ φέτος είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Αυτό ισχύει και για τις προσωπικές μου επιδόσεις. Παίζουμε καλή άμυνα, καλύπτουμε καλά όλο το γήπεδο».

Για το αν έχουν αρχίσει να πραγματώνονται οι προσδοκίες που είχε όταν υπέγραψε στην Φέγενορντ: «Εγώ όποτε κάνω ένα καινούριο βήμα απαιτώ τα πάντα από τον εαυτό μου. Ασκώ πάντα σε μένα την πιο σκληρή κριτική και θέλω να πετυχαίνω το καλύτερο. Γίνομαι όλο και πιο έμπειρος».

Για τους φιλάθλους της Φέγενορντ: «Με το που βγαίνουμε για την προθέρμανση, ακούμε την βοή, βλέπουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Μας δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα».