Live η συνέντευξη Τύπου της AEK εν όψει Αμπερντίν (VIDEO)

Δείτε live από την Cosmote Tv τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης της Πέμπτης με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε live με εικόνα και ήχο την συνέντευξη Τύπου. 

