Στην κυκλοφορία από την Πέμπτη (23/10) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ - Βόλος

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(23.10) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος, για την 8η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή(26.10) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

22.10.2025

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €30 €5 2, 3 €20 €5 5, 6 €15 €5 4, 4Α €10 – 7, 7Α, 8 €10 €5 VIP, VIPA €80 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 26/10/2025 19:00.