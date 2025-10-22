MENU
Στην κυκλοφορία από την Πέμπτη (23/10) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ - Βόλος

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του αγώνα κόντρα στον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(23.10) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος, για την 8η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή(26.10) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας. 

22.10.2025

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €30 €5
2, 3 €20 €5
5, 6 €15 €5
4, 4Α €10
7, 7Α, 8 €10 €5
VIP, VIPA €80

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 26/10/2025 19:00.

