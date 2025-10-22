Στην κυκλοφορία από την Πέμπτη (23/10) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ - Βόλος

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη(23.10) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Βόλος, για την 8η αγωνιστική Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή(26.10) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.
22.10.2025
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€30
|€5
|2, 3
|€20
|€5
|5, 6
|€15
|€5
|4, 4Α
|€10
|–
|7, 7Α, 8
|€10
|€5
|VIP, VIPA
|€80
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 26/10/2025 19:00.