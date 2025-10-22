Το SDNA στο Λιλ για το μεγάλο ματς του ΠΑΟΚ: Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του βορρά και ο... λατρευτός Ζιρού! (pics)

Το SDNA βρίσκεται στο Λιλ και σας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην πόλη, μία ημέρα πριν την σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην τοπική ομάδα για την τρίτη αγωνιστική του Europa League - Aποστολή στην Γαλλία...

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το πολύ κρίσιμο και συνάμα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Λιλ στο «Πιερ Μορουά», στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (23/10 - 22:00).

Το SDNA βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (22/10) στην όμορφη πόλη του Βορρά, η οποία έχει αρχιτεκτονικά ερεθίσματα από τη φλαμανδική και ισπανική επιρροή έως τη γαλλική και βιομηχανική παράδοση, και σας μεταφέρει όλο το κλίμα πριν από τον αγώνα.

Όπως φαίνεται και μέσα από τα πλάνα του SDNA, οι καιρικές συνθήκες στο Λιλ είναι ιδιαίτερες, καθώς υπάρχει πολλή βροχή από το βράδυ της Τρίτης (21/10) και σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα συνεχιστεί και μέχρι την σέντρα του αγώνα (23/10 - 22:00), με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς κελσίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος όγκος των φιλάθλων του Δικεφάλου θα καταφθάσει σήμερα (22/10) στον γαλλικό βορρά (υπολογίζονται πάνω από 2.500 οπαδοί), είτε οδικώς, από διάφορες πόλεις της Ευρώπης, είτε πτήσεων με αρχικό προορισμό τα αεροδρόμια των Σαρλερουά και Παρισιού και μετέπειτα με τραίνο, το οποίο απέχει περίπου μία ώρα.

Κάνοντας πάντως μία βόλτα ακόμη και τώρα στα στενά του Λιλ, θα βρεις αρκετό κόσμο ντυμένο στα... ασπρόμαυρα!

Εννοείται πως βασικό πρόσωπο στο ρόστερ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Ολιβιέ Ζιρού, του οποίου η φανέλα κοσμεί την βιτρίνα της μπουτίκ της Λιλ στο κέντρο της πόλης.

Το SDNA θα βρίσκεται στην πρόβα τζενεράλε των «Λιλουά» στο προπονητικό της κέντρο το οποίο βρίσκεται στα 18 χιλιόμετρα από το Place du Général de Gaulle που αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους ντόπιους, ενώ στη συνέχεια θα σας μεταφέρει ζωντανά τα όσα θα ειπωθούν στην συνέντευξη Τύπου και κυρίως τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου από την αίθουσα Τύπου.