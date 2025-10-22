Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά!

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας παρενέβη και άσκησε δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον προπηλακισμό που κατήγγειλε ο Στεφάν Λανουά.

Μπορεί το πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λιγκ να μην κάλεσε σε απολογία την "κιτρινόμαυρη" ΠΑΕ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή στο επίκεντρο, καθότι προφανώς δεν γράφτηκαν στη σχετική έκθεση από τους παρατηρητές αγώνα ή δεν αξιολογήθηκαν αναλόγως από την πειθαρχική επιτροπή, ωστόσο παρενέβη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για τον προπηλακισμό που κατήγγειλε ο Στεφάν Λανουά.

O επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δέχτηκε φραστική επίθεση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην "OPAP Arena" την Κυριακή, όπου επρόκειτο να εκτελέσει χρέη παρατηρητή διαιτησίας στο ντέρμπι των Δικεφάλων, στην ανάπαυλα όμως οδηγήθηκε σε αποχώρηση από το γήπεδο έπειτα από όσα συνέβησαν.

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε πειθαρχική δίωξη στην ΠΑΕ ΑΕΚ -έπειτα από καταγγελία του ίδιου του Λανουά- για το περιστατικό και η Ένωση θα βρεθεί ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Λίγκας.

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.