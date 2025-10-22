ΑΕΚ: Μεγάλη συμμετοχή στα δοκιμαστικά της Ακαδημίας στα Τρίκαλα

Άκρως επιτυχημένα ήταν τα ελεύθερα δοκιμαστικά που οργάνωσε η Ακαδημία της ΑΕΚ στα Τρίκαλα.

Αναλυτικά:

Περισσότερα από 170 παιδιά πήραν μέρος στα ελεύθερα δοκιμαστικά που οργάνωσε η Ακαδημία της ΑΕΚ την περασμένη Δευτέρα στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Σαραγίων. Στα tryouts συμμετείχαν παιδιά γεννημένα τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 με προέλευση τη Θεσσαλία, αλλά και από Κέρκυρα, Χίο, Βόλο, Καβάλα, Καλαμάτα και άλλες πιο μακρινές περιοχές.

Πολύτιμη ήταν η βοήθεια του επιτελείου της ΑΕΚ Σαραγίων, η οποία παρείχε μεγάλο αριθμό συνεργατών της. Όλα τα δοκιμαστικά πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις συνεργαζομένων ακαδημιών του Δικτύου της ΑΕΚ.

Την κεντρική Ακαδημία της ΑΕΚ εκπροσώπησαν οι κ. Γιάννης Αποστολάκης, Ευριπίδης Κατσαβός (τμήμα scouting), Γιώργος Γκούρτσας (συντονιστής τμημάτων Κ10-Κ14) και Λεωνίδας Χατζημιχάλης (υπεύθυνος οργάνωσης Δικτύου).