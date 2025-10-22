Ο ΠΑΟΚ «απλώνεται» στην Ευρώπη - Από Ισλανδία ως Πολωνία με τα «φώτα» στη Γαλλία

Σε τρεις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης αγωνίζεται μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ - Από τη χιονισμένη Ισλανδία μέχρι την Πολωνία και τα «φώτα» στη Γαλλία και τη Λιλ

Μέσα σε λίγες ώρες, το «ασπρόμαυρο» ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε κάθε άκρη της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ φοράει το ευρωπαϊκό του «κουστούμι» για τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Την αρχή θα κάνει σήμερα (22/10) στις 17:00 στο πολύ μακρινό και χιονισμένο Ακουρέιρι, η Κυπελλούχος Κ19 του Πέτρου Τσιαπακίδη επιστρέφει στα... αστέρια αντιμετωπίζοντας την τοπική ομάδα για το Round 2 του Youth League.

Ένα επίπονο, χρονοβόρο και μακρινό ταξίδι με συνεχόμενες ανταποκρίσεις για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι θα υποδεχθούν στις 5 Νοεμβρίου την ομάδα της Ισλανδίας.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21:45 στο Βλότσλαβεκ της Πολωνίας, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την τοπική Άνβιλ για τη 2η αγωνιστική του φετινού FIBA Europe Cup, με τους Θεσσαλονικείς να ταξιδεύουν μέσω Βαρσοβίας στην κωμόπολη της Πολωνίας με στόχο το 2/2 στον όμιλο μετά τη νίκη επί της Τρέπτσα.

Τη «σκυτάλη» θα πάρει αύριο Πέμπτη (23/10) η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία ταξιδεύει στο Βορρά της Γαλλίας να αντιμετωπίσει τη Λιλ του Μπρούνο Ζενεσιό.

Μετά τις δύο τεράστιες νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, οι «ασπρόμαυροι» με ψυχολογία θα ψάξουν το καλύτερο δυνατό στο «Πιερ Μορουά» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

