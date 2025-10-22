Χωρίς Φλικ η Μπαρτσελόνα στο κλάσικο

Ο Χάνσι Φλικ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μπαρτσελόνα την Κυριακή στο «Μπερναμπέου» και το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο θα αγωνιστεί η Μπαρτσελόνα στο κλάσικο της Κυριακής (26/10, 17:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου». Ο Χάνσι Φλικ πληρώνει τις έντονες διαμαρτυρίες του στο παιχνίδι την Τζιρόνα το περασμένο Σάββατο που οδήγησαν στην αποβολή του.

Η έφεση που κατέθεσαν οι «μπλαουγκράνα» απορρίφθηκε, οπότε ο Φλικ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, με την Μπαρτσελόνα να πηγαίνει στη Μαδρίτη με ανεβασμένη την ψυχολογία, μετά το 6-1 επί του Ολυμπιακού, και πιθανότατα με τον Ραφίνια διαθέσιμο να αγωνιστεί.

